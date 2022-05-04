Україна може сама поповнювати бюджет до отримання кредиту МВФ

Як відомо, через неприйнятий державний бюджет 2021 року Україна може не отримати грошовий транш від Міжнародного валютного фонду. За фактом країна не встигає зробити все необхідне для того, щоб отримати цей транш до кінця поточного року. Ситуація склалася не сприятлива для бюджету країни. Але вихід завжди можна знайти.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до 15 грудня Україна може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяг запозичень може скласти $1 млрд.

«Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року», - заявив прем'єр.

Шмигаль уточнив, що до кінця року також заплановано кілька аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ», - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в цілому обсяги запозичень до кінця року можуть скласти 50-60 млрд грн і близько $1 млрд.

У той самий час Шмигаль запевнив, що уряд здатний забезпечити фінансування бюджетних витрат без отримання кредиту МВФ в цьому році.