Україна може розвинути ринок експорту в Ірані

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало дані про те, що Україна може почати роботу з ще одним ринком експорту. Іран зацікавлений купувати в Україні червоне м'ясо, птицю, яйця, а також соєву макуху, кукурудзу і ячмінь.

«Іранська сторона висловила зацікавленість в збільшенні постачань з України соєвої макухи, кукурудзи і ячменю, - йдеться в листі. - При цьому компанія State Livestock Affairs Logistics готова не тільки виступити замовником української агропродукції, а й представити приватних імпортерів Ірану».

Також було порушено питання надання іранською стороною дозволу для постачання з України червоного м'яса, м'яса птиці, курячих яєць. Для цього, на думку Міністерства сільськогосподарського джихаду, необхідно активізувати взаємодію по лінії державних ветфітослужб України та Ірану.

Крім того, іранська сторона запропонувала постачати в Україну карбамід та сільськогосподарські добрива як за бартерною схемою, так і за окремими контрактами.

Виробникам, зацікавленим в експорті цієї продукції до Ірану, необхідно звертатися з відповідним запитом до посольства Ірану в Україні.