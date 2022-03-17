Україна може допомогти вирішити питання світового голоду

За підрахунками експертів, Україна годує своїм продовольством понад 150 млн осіб у всьому світі. Подвоюючи ці обсяги, країна має реальні шанси стати одним з вирішальних чинників у вирішенні проблеми світового голоду.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

«Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше як 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно», - сказав Висоцький.

Він відзначив величезну роль ФАО за останні 75 років в подоланні голоду в світі. І, за словами заступника міністра, Україна може суттєво допомогти у вирішенні цієї проблеми. Але для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення вимагає істотного фінансування. А найважливіше, Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачань.

«Що ми побачили в цьому році? Перша реакція в багатьох країнах на карантин була - закритість, що є дуже негативним з точки зору забезпечення продовольством населення світу. Так склалося, що без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством все наше багатомільярдне населення», - підкреслив Висоцький.

За його словами, в цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: «Вона залишилася надійним партнером в забезпеченні тих країн, які потребують продовольства».