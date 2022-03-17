Україна може допомогти вирішити питання світового голоду

За підрахунками експертів, Україна годує своїм продовольством понад 150 млн осіб у всьому світі. Подвоюючи ці обсяги, країна має реальні шанси стати одним з вирішальних чинників у вирішенні проблеми світового голоду.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.
Він відзначив величезну роль ФАО за останні 75 років в подоланні голоду в світі. І, за словами заступника міністра, Україна може суттєво допомогти у вирішенні цієї проблеми. Але для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення вимагає істотного фінансування. А найважливіше, Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачань.
За його словами, в цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: «Вона залишилася надійним партнером в забезпеченні тих країн, які потребують продовольства».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі