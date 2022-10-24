Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи – голова «Укренерго»
12:30 24 жовтня Київ, Україна
Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що за потреби Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи.
«Ми маємо технічну можливість імпортувати. Також ми маємо можливість запиту аварійної допомоги з ЄС. Проблема в тому, що європейські ціни на електроенергію будуть набагато вищими від внутрішньоукраїнських», - сказав Кудрицький.
За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку – трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо вони мають відповідну ліцензію.
"Я думаю, що за певних умов ми можемо побачити імпорт цього опалювального сезону. Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з білорусі в минулі роки. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою, і, відповідно, такий імпорт можливий із Європи", – додав Кудрицький.
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