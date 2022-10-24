Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи – голова «Укренерго»

12:30 24 жовтня Київ, Україна

Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що за потреби Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи.

«Ми маємо технічну можливість імпортувати. Також ми маємо можливість запиту аварійної допомоги з ЄС. Проблема в тому, що європейські ціни на електроенергію будуть набагато вищими від внутрішньоукраїнських», - сказав Кудрицький.

За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку – трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо вони мають відповідну ліцензію.