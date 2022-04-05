Україна може купити британський криголам RRS James Clark Ross за 5 млн доларів для Національного антарктичного наукового центру

Верховна Рада України розглядає варіант покупки дослідного судна RRS James Clark Ross. Родом з Британії, криголам став частиною великих наукових експедицій і досліджень. Вартість судна - 10 млн доларів, проте кажуть, що ціна буде зменшена вдвічі.

Це криголам, який провів багато експедицій для Британської антарктичної служби (British Antarctic Survey, BAS), а скоро може стати судном українського Національного антарктичного наукового центру. За словами директора центру Євгена Дикого, воно може коштувати Україні символічні, як для такого судна, 5 млн доларів.

Що відомо про британський криголам, який скоро може ходити в Південний океан під українським прапором?

RRS James Clark Ross названий на честь Джеймса Кларка Росса - британського військового моряка і дослідника, який в XIX столітті на кораблях "Терор" і "Еребус" здійснив найбільшу для свого часу експедицію в Антарктику, а пізніше брав участь у пошуках зниклої експедиції Франкліна в Арктиці. Це криголам довжиною майже 100 метрів і водотоннажністю 5732 тонни.

Саме на цьому судні перша українська антарктична експедиція дісталася до станції "Академік Вернадський" в 1996 році. Незважаючи на те, що "Джеймсу Кларку Россу" вже більше 30 років, директор НАНЦ Євген Дикий каже, що він ще може працювати в південних морях багато років.

"За оцінкою експертів Миколаївського морського технічного університету, судно придатне до експлуатації протягом наступних 20-25 років. Цього вистачить для цілого покоління українських вчених", - розповів Євген Дикий.

Він також відкрив, що вже завершилися переговори за участю посольств України і Великобританії про купівлю James Clark Ross. За словами Євгена Дикого, вартість британського криголама для України може скласти 5 млн доларів, хоча спочатку британці говорили про 10 млн доларів.

Також Україні потрібно буде профінансувати доставку судна в Україну і наукове дооснащення. Уряд України вже виділив кошти на це, але остаточно затвердити їх ще належить Верховній Раді.