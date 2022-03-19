Україна легалізувала віртуальні активи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про віртуальні активи». Закон запускає легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводить криптосектор із тіні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що зміниться:
🔻 іноземні та українські криптобіржі працюватимуть легально;
🔻 банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
🔻 українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
🔻 держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Крипторинок – один із найбільш динамічних секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до 3 трлн доларів.
Що зміниться:
🔻 іноземні та українські криптобіржі працюватимуть легально;
🔻 банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
🔻 українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
🔻 держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Крипторинок – один із найбільш динамічних секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до 3 трлн доларів.
З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.
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