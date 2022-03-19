Україна легалізувала віртуальні активи

18:33 16 березня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про віртуальні активи». Закон запускає легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводить криптосектор із тіні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Що зміниться:



🔻 іноземні та українські криптобіржі працюватимуть легально;



🔻 банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;



🔻 українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;



🔻 держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.



Крипторинок – один із найбільш динамічних секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до 3 трлн доларів.

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.