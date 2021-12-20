Україна має проблеми з утилізацією пестицидів

08:57 17 грудень Київ, Україна

Через низький рівень екологічної свідомості аграріїв та державних діячів у сфері сільського господарства рівень пестицидів став дуже високим. Це призвело до суттєвого забруднення навколишнього середовища.



Отже, велика кількість пестицидів в аграрному секторі призвела до появи так званих «пестицидних могильників», які потребують утилізації.



Експерти вважають, що процес утилізації пестицидів технологічно складний і потребує дотримання багатьох технологічних та екологічних норм.



Особливістю обробки відходів непридатних пестицидів є необхідність підтримання високих температур процесу порівняно із знезараженням інших відходів. Так, наприклад, для знезараження твердих нехімічних відходів можуть бути використані димові гази з температурою 700-1100 С, а для твердих хімічних відходів, у тому числі пестицидів, крім інтенсивного перемішування, температуру процесу необхідно підтримувати від 1000 до 1500 С).

На думку фахівців, проблема утилізації пестицидів є актуальною для більшості країн світу. Її актуальність не залежить від рівня розвитку економіки, сільського господарства та загальної культури країни.



Зазначимо, що Державна екологічна інспекція України за 11 місяців поточного року нарахувала 2,8 млрд грн збитків від виявлених порушень. Згідно з інформацією, за вказаний період територіальні підрозділи ДЕІ провели понад 40 тис. перевірок та склали понад 43 тис. протоколів про адміністративні порушення.



У Національному банку України заявили, що фінансові установи будуть зобов'язані оцінювати вплив проєктів під фінансування у межах їхнього впливу на навколишнє середовище.