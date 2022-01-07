Україна відчуває дефіцит доларів

07:36 07 січень Київ, Україна

В Україні останнім часом значно зменшилася пропозиція долара у той час, як бюджетні витрати та готівкова гривня зростають, що в результаті вивело з балансу ринок валюти.



Стало відомо, що на міжбанку попит на безготівковий долар набагато вищий, ніж його реальна пропозиція. Про це свідчать результати торгів, де сума заявок на купівлю американського долара вчетверо вища, ніж його пропонують на продаж.



Нацбанк вийшов із продажем долара, запропонувавши його спочатку за найвищими цінами, стартуючи від 27,45 гривні. Ситуація не змінилася, тому регулятором було ухвалено рішення продавати валюту по 27,47 гривні, і вже через якийсь час його почали купувати за вказаною вартістю.



Більше того, разом з безготівковим доларом починає зростати готівковий ринок валюти. Згідно зі статистикою, гуртові обмінники в країні запропонували долар по 27,47-27,48 гривні, однак за кілька годин ціна валюти в пунктах обміну зросла на близько 5 копійок, досягнувши від 27,52 до 27,53 гривні.



Виходячи з повідомлень покупців американських доларів, в Україні різко зросла кількість охочих конвертувати святкові доходи у тверду валюту. Тим часом відзначається зниження пропозиції долара населенням країни, оскільки люди помітили, що курс починає зростати, тож починають активно купувати євро та долари.