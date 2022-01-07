Україна вичерпала більшу частину квот на експорт в країни ЄС

Як повідомляє Урядовий портал: «Станом на 17 серпня 2020 вже повністю використано 8 тарифних квот на: мед, ячмінну крупу і борошно, оброблені томати, оброблений крохмаль, виноградний і яблучний соки, кукурудзу, продукти переробки солоду і крохмалю, цукор», - відзначили в службі віце-прем'єра.
Використовуються тарифні квоти на: оброблену продукцію з зернових (81,2%), яйця і альбуміни (75,0%), м'ясо птиці (73,4%), крохмаль (73,3%), солод і пшеничну клейковину (72, 2%), яйця і альбуміни додаткова (60,4%), висівки, відходи і залишки (55,2%), м'ясо птиці додаткова (53,1%), овес (45,3%), пшеницю (40,2 %) та інші.
Нагадаємо, що Європейська комісія прийняла пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі між Європейським Союзом та країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких і Україна, для допомоги в економічній відбудові після пандемії коронавируса.
Використовуються тарифні квоти на: оброблену продукцію з зернових (81,2%), яйця і альбуміни (75,0%), м'ясо птиці (73,4%), крохмаль (73,3%), солод і пшеничну клейковину (72, 2%), яйця і альбуміни додаткова (60,4%), висівки, відходи і залишки (55,2%), м'ясо птиці додаткова (53,1%), овес (45,3%), пшеницю (40,2 %) та інші.
Нагадаємо, що Європейська комісія прийняла пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі між Європейським Союзом та країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких і Україна, для допомоги в економічній відбудові після пандемії коронавируса.
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