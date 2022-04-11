Україна йде шляхом постійного збільшення експорту своєї продукції, - Денис Шмигаль

Географія експорту української продукції з кожним роком покриває все більше країн, а перші п'ять місяців поточного року показали її значне зростання.
Про це повідомив в Facebook прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
Він зазначив, що готуються нові угоди про зону вільної торгівлі, "а також починаються переговори з ЄС про розширення квот для української продукції".
"Уряд продовжує підтримку експортерів і постійно працює над збільшенням географії нашого експорту", - підкреслив Шмигаль.
"Уряд продовжує підтримку експортерів і постійно працює над збільшенням географії нашого експорту", - підкреслив Шмигаль.
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