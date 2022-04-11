Україна йде шляхом постійного збільшення експорту своєї продукції, - Денис Шмигаль

11:41 18 липня Київ, Україна

Географія експорту української продукції з кожним роком покриває все більше країн, а перші п'ять місяців поточного року показали її значне зростання.

Про це повідомив в Facebook прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

"За перші п'ять місяців 2021 року експорт української продукції збільшився на 26%. Збільшення експорту йде практично по всіх товарних групах. Зокрема, експорт у Великобританію виріс на 64%, експорт до Польщі і США - на 55%, до Німеччини - на 52%, в КНР - на 50%", - написав глава уряду.

Він зазначив, що готуються нові угоди про зону вільної торгівлі, "а також починаються переговори з ЄС про розширення квот для української продукції".



"Уряд продовжує підтримку експортерів і постійно працює над збільшенням географії нашого експорту", - підкреслив Шмигаль.



