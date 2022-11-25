Україна та Світовий банк підписали угоду про грант на 4,5 млрд доларів

09:29 25 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів США.Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Вказані грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування в рамках Проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.

Міністр Сергій Марченко подякував уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною.

"Вказані грантові кошти є черговим вагомим вкладом у фінансування нагальних потреб для нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", - зазначив він під час підписання угоди.

У міністерстві пояснили, що залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 мільярда доларів будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.