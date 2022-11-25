Україна та Світовий банк підписали угоду про грант на 4,5 млрд доларів

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Міністр Сергій Марченко подякував уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною.
У міністерстві пояснили, що залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 мільярда доларів будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
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