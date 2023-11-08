Україна та Світовий банк підписали грантову угоду на $700 млн

12:49 08 листопада Київ, Україна

Міністерство агрополітики України та Світовий банк уклали грантову угоду про позику (Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)).



Згідно з інформацією, наданою пресслужбою українського відомства, цей проєкт передбачає виділення Україні суми у розмірі 700 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства.



Надані кошти будуть направлені на два ключові компоненти проєкту ARISE:



Фінансова підтримка програми "Доступні кредити 5-7-9" для сільськогосподарських підприємств та підприємств із переробки продуктів харчування.



Надання грантів малим сільськогосподарським виробникам, зокрема власникам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні худоби, наприклад, корів, кіз та овець.



Планується, що реалізація проєкту ARISE буде здійснена протягом 2023 та 2024 років, з акцентом на підтримку сільського господарства та зміцнення харчової безпеки в Україні.