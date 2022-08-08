Украина и Турция работают над Соглашением о свободной торговле

Україна вийшла на фінальну стадію підписання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччини Андрій Сибіга заявив, що переговорний процес щодо підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною продовжується. Обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин.

Як він повідомляеться, Київ та Анкара продовжують працювати над Угоди про ЗВТ залишаючись вірними гаслу "зростаймо разом". Крім того, обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин, адаптуючись до нових карантинних реалій.

"Відбулися та відбуваються зустрічі та обмін думками на всіх рівнях від найвищого до нижчих. Ми обмінюємося думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці", - сказав Сибіга.

Разом з тим, він наголосив що у 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 млрд доларів.

"Власне ми працюємо для того, щоб не втратити такої динаміки. В цьому контексті ми також знайшли взаємовигідну формулу для переміщення вантажів, які перевозяться вантажівками, і відіграють важливу роль у торгівлі між двома країнами." - додав посол.

Нагадаємо, ранiше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї про пришвидшення роботи над "промисловим безвізом".

Так, під час відеозустрічі сторони домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так званий "промисловий безвіз" між Україною та ЄС. Через пандемію коронавірусу переговорні процеси уповільнилися.

"Кулеба та Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди", - додали в МЗС.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну допомогу ЄС для вразливих верств населення на Донбасі, обмінялися думками щодо майбутнього саміту Східного партнерства, а також приділили увагу підтримці ЄС українського малого та середнього бізнесу.

"Варгеї запевнив у незмінності підтримки України на європейському шляху та у реалізації реформ", - наголосили в МЗС.