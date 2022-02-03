Україна та низка країн створили фонд допомоги Донбасу

11:27 03 лютий Київ, Україна

Посли Великобританії, Канади, Швеції та Швейцарії, а також повірені у справах США підписали меморандум щодо створення нового партнерського фонду "За сильну Україну". З українського боку свій підпис поставила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Ірина Верещук.



Як повідомляє пресслужба міністерства, фонд підтримає розвиток громад, які постраждали від збройної агресії РФ.

"Це важливо для наших людей на сході та півдні нашої держави. Це важливо для всіх українців – знати і вірити, що ми не одні й стоїмо пліч-о-пліч", – цитують у повідомленні слова Ірини Верещук.

Стартовий розмір фонду – 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 мільярда гривень). Під час підписання меморандуму посол Великобританії Мелінда Сіммонс пообіцяла вкласти в нього за три роки 11,5 мільйона фунтів стерлінгів, а її канадська колега Лариса Галадза – від 10 до 15 мільйонів канадських доларів. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повідомила про намір збільшити внесок Вашингтона із п'яти до 10 мільйонів доларів.



Міністерство окупованих територій повідомляє, що перша фаза роботи фонду "За сильну Україну" триватиме до березня 2024 року. Ним керуватиме міжнародна консалтингова компанія Chemonics International, яка в Україні вже займається низкою проєктів, що фінансуються американським агентством USAID.



Раніше в січні Ірина Верещук анонсувала чотири перші проєкти, які профінансує новий партнерський фонд. Йдеться про захист цивільного населення та посилення його співпраці з військовими на Донбасі, покращення комунікацій місцевої влади та протидію дезінформації, посилення здатності громад до діалогу, а також енергоаудит 20 громад на Донеччині та Луганщині.



За словами віцепрем'єра, проєкти щодо підвищення енергоефективності стануть пріоритетними. "Якщо ми допоможемо зробити енергоаудит громадам, вони зможуть скористатися перевагами національної програми термомодернізації, на яку уряд надав кошти. Так ми об'єднаємо підтримку як через проєкти партнерського фонду, так і завдяки проєктам, які фінансуються з держбюджету", – пояснює вона.