Україна та Польща збільшать додаткові дозволи на вантажоперевезення

Україна та Польща вперше за 5 років домовилися про значне збільшення дозволів на вантажні автоперевезення.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
У 2018 році Польща знизила квоту міжнародних дозволів на вантажні автомобільні перевезення для України з 200 тисяч до 160 000. З цього часу щорічно зменшувалася кількість додаткових дозволів для України. Зокрема, у 2019 році було надано 10 000 дозволів, у 2020 – 9 700. Ситуація стала критичною минулого року, коли вперше польською стороною не було надано жодного додаткового дозволу для України.
Нові домовленості дають змогу уникнути торговельної кризи між Україною та Польщею, а також стати позитивним прецедентом співпраці у транспортному секторі між двома країнами.
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