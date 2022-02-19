Україна та Польща збільшать додаткові дозволи на вантажоперевезення

14:00 16 лютий Київ, Україна

Україна та Польща вперше за 5 років домовилися про значне збільшення дозволів на вантажні автоперевезення.



Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Ми провели дуже важливі та продуктивні переговори з польською делегацією щодо дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Наразі у нас є конкретний результат для наших перевізників уже у 2022 році.



Ми домовилися обмінятися 20 000 дозволів вже наприкінці серпня цього року, що дозволить зняти напругу в торговельній кризі, яку ми зазвичай спостерігали щороку ближче до кінця літа. І ще 10 000 дозволів сторони обміняються у листопаді цього року за умови виконання загального українсько-польського плану розвитку інфраструктури автомобільних міжнародних пунктів пропуску», — розповів Олександр Кубраков, голова Мінінфраструктури.

У 2018 році Польща знизила квоту міжнародних дозволів на вантажні автомобільні перевезення для України з 200 тисяч до 160 000. З цього часу щорічно зменшувалася кількість додаткових дозволів для України. Зокрема, у 2019 році було надано 10 000 дозволів, у 2020 – 9 700. Ситуація стала критичною минулого року, коли вперше польською стороною не було надано жодного додаткового дозволу для України.



Нові домовленості дають змогу уникнути торговельної кризи між Україною та Польщею, а також стати позитивним прецедентом співпраці у транспортному секторі між двома країнами.