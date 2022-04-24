Україна та Польща розширюють спільну роботу у залізничній сфері

07:17 24 квітня Київ, Україна

Економіка України страждає від війни. Через відрізаний окупантами вихід у моря обмежилася можливість експорту зернових та іншої продукції. Найправильнішим у такій ситуації став пошук сухопутних шляхів через Європу. Як повідомив 23 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, Україна та Польща підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства.

"Після розв'язання Росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена», – заявив Шмигаль.

Підписаний меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Шмигаль зазначає, що це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світові ринки через Європу.

В Укрзалізниці зазначили, що робота над створенням такого спільного підприємства розпочнеться негайно. Як зазначив глава УЗ Олександр Камишин, концепцію спільного підприємства сторони почали готувати вже за тиждень після початку війни.

Сторони також домовилися спільно вирішувати технічні та організаційні проблеми – різні митні правила, використання різних шляхів, пошук вільного рухомого складу.

Раніше у Кабміні повідомили, що агроекспорт України впав більш ніж удвічі.

Але прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знайшла щонайменше три варіанти вивезення продукції в умовах війни.