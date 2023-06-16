Україна та Польща продовжили дозволи на вантажні перевезення до 30 червня

12:35 31 травня Київ, Україна

Україна та Польща досягли угоди про продовження дії дозволів на вантажні перевезення до третіх країн до 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

Зазначається, що найближчим часом буде проведено профільне засідання українсько-польської змішаної Комісії щодо міжнародних автомобільних перевезень для обговорення всіх нагальних питань у галузі міжнародних автомобільних перевезень, у тому числі ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів.



У ході переговорів також було порушено питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі з польськими перевізниками з приводу єЧерги.



Також Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчевій, Медице та Гребене для максимального збільшення їхньої пропускної спроможності. Це впливає на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису у черзі.