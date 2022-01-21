Україна та Польща мають намір домовитися про збільшення кількості автоперевезень

12:38 21 січень Київ, Україна

Варшава та Київ можуть домовитися без арбітражного суду про кількість автодозволів на транзит українських вантажів територією Польщі.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось.



За його словами, Варшава налаштована вирішити питання вантажних перевезень у дискусії з Києвом на рівні профільних міністерств. Днями Україна розпочала підготовку арбітражного суду через малу кількість автодозволів для наших перевізників, що надаються польським урядом.



За даними Міністерства інфраструктури України, за останні п'ять-шість років товарообіг між нашою державою та Польщею зріс удвічі, водночас кількість польських автодозволів лише скорочується.