Україна та Китай наростили товарообіг у 2021 році - Мінагрополітики

14:44 12 січень Київ, Україна

У 2021 році товарообіг між Україною та Китаєм збільшився на 20,5% – до 15,4 млрд дол., повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.



Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час привітання з 30-річчям від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР зазначив, що Китай для України є стратегічним партнером та запорукою надійного економічного співробітництва.



За його словами, половина українського експорту до Китаю – це аграрна продукція.

"Ми зацікавлені у подальшому нарощуванні торгових поставок та розширенні товарних позицій", - зазначив міністр.

За його словами, Україна зацікавлена у співпраці та реалізації спільних проєктів: насамперед у переробці сільськогосподарської продукції, формуванні доданої вартості на кожному етапі виробництва, розвитку аквакультури, машинобудуванні.



Він також наголосив, що для України на сьогодні важливим напрямком діяльності є питання зрошення, впровадження технології ефективного управління водними ресурсами. І досвід Китайської Народної Республіки нам знадобиться, адже КНР вже досягла світового лідерства щодо впровадження новітніх технологій штучного інтелекту та використання сучасних біотехнологій.