Україна та Китай наростили товарообіг у 2021 році - Мінагрополітики

У 2021 році товарообіг між Україною та Китаєм збільшився на 20,5% – до 15,4 млрд дол., повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час привітання з 30-річчям від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР зазначив, що Китай для України є стратегічним партнером та запорукою надійного економічного співробітництва.
За його словами, половина українського експорту до Китаю – це аграрна продукція.
Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час привітання з 30-річчям від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР зазначив, що Китай для України є стратегічним партнером та запорукою надійного економічного співробітництва.
За його словами, половина українського експорту до Китаю – це аграрна продукція.
За його словами, Україна зацікавлена у співпраці та реалізації спільних проєктів: насамперед у переробці сільськогосподарської продукції, формуванні доданої вартості на кожному етапі виробництва, розвитку аквакультури, машинобудуванні.
Він також наголосив, що для України на сьогодні важливим напрямком діяльності є питання зрошення, впровадження технології ефективного управління водними ресурсами. І досвід Китайської Народної Республіки нам знадобиться, адже КНР вже досягла світового лідерства щодо впровадження новітніх технологій штучного інтелекту та використання сучасних біотехнологій.
Він також наголосив, що для України на сьогодні важливим напрямком діяльності є питання зрошення, впровадження технології ефективного управління водними ресурсами. І досвід Китайської Народної Республіки нам знадобиться, адже КНР вже досягла світового лідерства щодо впровадження новітніх технологій штучного інтелекту та використання сучасних біотехнологій.
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