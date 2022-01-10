Україна і Кенія налагоджують торгово-економічні відносини

18:29 27 серпень Київ, Україна

Дмитро Кулеба і представник Республіки Кенія Рейчел Омам обговорили співпрацю в сфері торгівлі та інвестицій.



Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Співрозмовники окремо зупинилися на перспективах торгового співробітництва. Дмитро Кулеба запевнив, що український уряд розглядає Кенії як провідного партнера в регіоні Східної Африки і прагне зміцнити таке партнерство на практиці. Міністри наголосили на важливості створення Спільної міжурядової торгово-економічної комісії як ефективного механізму координації міжвідомчої взаємодії в таких перспективних сферах як торгівля, сільське господарство, промисловість, повітряне сполучення, утворення і туризм ", - повідомили в прес-службі.

Відзначається також, що під час розмови сторони обговорили перспективи поглиблення взаємодії і високо оцінили рівень взаємної підтримки в рамках міжнародних організацій.

"Керівники МЗС також домовилися про активізацію роботи з розвитку договірно-правової бази українсько-кенійських відносин, зокрема підготовку до підписання конвенції між урядом України і урядом Республіки Кенія про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, угоди між урядом України та урядом Республіки Кенія про взаємне сприяння та захист інвестицій і інших двосторонніх документів ", - повідомили в міністерстві.

Дмитро Кулеба і Рейчел Омам обмінялися запрошеннями здійснити робочі візити після стабілізації епідеміологічної ситуації в світі, відзначили в МЗС.