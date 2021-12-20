Україна хоче взяти в борг 3,3 мільярда доларів

16:49 10 серпень Київ, Україна

Влада України до кінця року планує отримати кредити від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Євросоюзу на загальну суму понад $ 3,3млрд. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, кредит від Світового банку очікується на $ 700 млн, кредит від МВФ на $ 1,4 млрд, кредит від ЄС - на € 1,2 млрд

Як повідомлялося раніше, в липні Україна витратила $ 1,5 млрд на обслуговування і погашення держборгу.

З цієї суми $ 767 млн виплачено по валютних облігаціях внутрішньої держпозики, решту грошей - за зовнішнім боргом. Нагадаємо, за червень держборг України виріс на $ 2,89 млрд, до $ 85 млрд.