Україна хоче збільшити плату за транзит російської нафти - Bloomberg

У 2023 році Україна планує збільшити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Європи на тлі російських атак на українську енергосистему.
Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться у листі оператора мережі нафтопроводів України "Укртранснафти" до російської "Транснефти", з текстом якого ознайомилося видання.
Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться у листі оператора мережі нафтопроводів України "Укртранснафти" до російської "Транснефти", з текстом якого ознайомилося видання.
"Укртранснафта" також зазначає, що зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів.
В результаті компанія заявила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну, до 13,60 євро з 1 січня. При цьому плату також було підвищено у квітні, внаслідок чого загальне збільшення у річному обчисленні становило 51%.
"Дружба" - найбільший у світі нафтопровід. Він був побудований для транспортування нафти з росії до країн Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу розгалужується на дві гілки: північну (через білорусь, Польщу та Німеччину) та південну (через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину).
В результаті компанія заявила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну, до 13,60 євро з 1 січня. При цьому плату також було підвищено у квітні, внаслідок чого загальне збільшення у річному обчисленні становило 51%.
"Дружба" - найбільший у світі нафтопровід. Він був побудований для транспортування нафти з росії до країн Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу розгалужується на дві гілки: північну (через білорусь, Польщу та Німеччину) та південну (через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину).
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