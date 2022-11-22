Україна хоче збільшити плату за транзит російської нафти - Bloomberg

08:40 22 листопада Київ, Україна





Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться у листі оператора мережі нафтопроводів України "Укртранснафти" до російської "Транснефти", з текстом якого ознайомилося видання. У 2023 році Україна планує збільшити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Європи на тлі російських атак на українську енергосистему.Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться у листі оператора мережі нафтопроводів України "Укртранснафти" до російської "Транснефти", з текстом якого ознайомилося видання.

"Руйнування української енергетичної інфраструктури, що триває, призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин", — наголошується в листі.

"Укртранснафта" також зазначає, що зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів.



В результаті компанія заявила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну, до 13,60 євро з 1 січня. При цьому плату також було підвищено у квітні, внаслідок чого загальне збільшення у річному обчисленні становило 51%.



"Дружба" - найбільший у світі нафтопровід. Він був побудований для транспортування нафти з росії до країн Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу розгалужується на дві гілки: північну (через білорусь, Польщу та Німеччину) та південну (через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину).