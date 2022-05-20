Україна хоче відмовитися від вугілля - Міністерство енергетики

Україна веде переговори з Британією про умови вступу країни в Безвугільний альянс. Енергетичну стратегію хочуть розробити до 2050 року, тим самим відмовившись від такого виду палива, як вугілля.
Нова стратегія буде розроблятися на базі моделі низьковуглецевого розвитку енергетичного сектора, декарбонізації з урахуванням Європейського зеленого курсу. Про це розповіла пресслужба Міністерства енергетики України.
За словами чиновниці, прагнення України до декарбонізації економіки і посилення участі в глобальній боротьбі зі зміною клімату недавно задекларував президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій.
При цьому Міністерство енергетики докладає значних зусиль в цьому напрямку. Зараз завершується підготовка другого Національного визначеного вкладу в Паризькі угоди, і триває розробка інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року.
Нагадаємо, що в ході Першого німецько-українського енергетичного дня Міністерство енергетики заявило, що всі збиткові шахти України будуть закриті протягом 10 років згідно з проєктом Концепції трансформації вугільної галузі. Крім того, в найближчі роки також буде мінімізовано дотування вугільних підприємств з бюджету.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України збираються організувати розслідування стосовно великої збитковості підприємств вугільної галузі. Для цього в парламенті була створена спеціальна слідча комісія.
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