Україна хоче відмовитися від вугілля - Міністерство енергетики

Україна веде переговори з Британією про умови вступу країни в Безвугільний альянс. Енергетичну стратегію хочуть розробити до 2050 року, тим самим відмовившись від такого виду палива, як вугілля.

Нова стратегія буде розроблятися на базі моделі низьковуглецевого розвитку енергетичного сектора, декарбонізації з урахуванням Європейського зеленого курсу. Про це розповіла пресслужба Міністерства енергетики України.

"Україна незабаром приєднається до Безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово скоротити кількість вугільних шахт і до 2070 року відмовитися від використання викопного виду палива, отримавши повну кліматичну нейтральність. Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з'явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі", - сказала заступниця міністра енергетики Буславець.

За словами чиновниці, прагнення України до декарбонізації економіки і посилення участі в глобальній боротьбі зі зміною клімату недавно задекларував президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій.

При цьому Міністерство енергетики докладає значних зусиль в цьому напрямку. Зараз завершується підготовка другого Національного визначеного вкладу в Паризькі угоди, і триває розробка інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року.

Нагадаємо, що в ході Першого німецько-українського енергетичного дня Міністерство енергетики заявило, що всі збиткові шахти України будуть закриті протягом 10 років згідно з проєктом Концепції трансформації вугільної галузі. Крім того, в найближчі роки також буде мінімізовано дотування вугільних підприємств з бюджету.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України збираються організувати розслідування стосовно великої збитковості підприємств вугільної галузі. Для цього в парламенті була створена спеціальна слідча комісія.