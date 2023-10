Україна готується відправити зерно до Нігерії та Судану

Україна в рамках гуманітарної продовольчої програми "Grain from Ukraine" може відправити 72 тисячі тонн зерна до африканських країн.Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич зустрівся із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карлом Скау у Римі.Сторони обговорили відправлення суден з українським гуманітарним зерном до Нігерії (25 тис. тонн) та Судану (32 тис. тонн) у рамках програми "Grain from Ukraine". Також обговорили й гуманітарні вантажі у Сомалі.Дмитрасевич та Скау розглянули питання підготовки до проведення у Києві наступного міжнародного саміту з продовольчої безпеки. Зокрема, залучення нових країн та інвесторів до ініціативи "Grain from Ukraine".