Україна готується до запровадження нового податку на надмірно високі доходи банків - Гетманцев

В Україні йде підготовка до запровадження нової податкової ініціативи. Про це повідомив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Згідно з планами на 2024 рік, у країні планується запровадити новий податковий механізм, який давно функціонує у багатьох європейських державах. Ідея полягає в оподаткуванні надмірно високих доходів, одержуваних банками. Данило Гетманцев зазначив, що наразі ведуться роботи над остаточною концепцією цієї податкової зміни.
Депутат Верховної Ради наголосив, що вони аналізують європейський досвід у цій галузі. Приблизно такий самий податковий механізм уже діє у таких країнах, як Литва, Чехія, Угорщина, Іспанія та Італія.
Парламентарі наразі обговорюють два основні варіанти для відповідного законопроєкту. Перший передбачає стягування податку із загальних чистих відсоткових доходів банків, тоді як другий варіант містить оподаткування надприбутків.
Згідно з планами на 2024 рік, у країні планується запровадити новий податковий механізм, який давно функціонує у багатьох європейських державах. Ідея полягає в оподаткуванні надмірно високих доходів, одержуваних банками. Данило Гетманцев зазначив, що наразі ведуться роботи над остаточною концепцією цієї податкової зміни.
Депутат Верховної Ради наголосив, що вони аналізують європейський досвід у цій галузі. Приблизно такий самий податковий механізм уже діє у таких країнах, як Литва, Чехія, Угорщина, Іспанія та Італія.
Парламентарі наразі обговорюють два основні варіанти для відповідного законопроєкту. Перший передбачає стягування податку із загальних чистих відсоткових доходів банків, тоді як другий варіант містить оподаткування надприбутків.
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