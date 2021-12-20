Україна ще на рік продовжила дію ввізного мита на товари з РФ

20:09 02 грудень Київ, Україна

Кабмін ще на рік продовжив дію ухвали, яка передбачає застосування ввізного мита на товари з Росії.



Відповідну ухвалу було прийнято на засіданні уряду.



Передбачалося, що до товарів з Росії застосовуватимуться пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо Росії скасовано.



Імпортні мита на російські товари:

30 грудня 2015 року Кабінет Міністрів за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ухвалило постанову №1146, згідно з якою було введено імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання.



Щорічно уряд продовжує дію цієї ухвали.