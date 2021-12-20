Україна ще на рік продовжила дію ввізного мита на товари з РФ

Кабмін ще на рік продовжив дію ухвали, яка передбачає застосування ввізного мита на товари з Росії.
Відповідну ухвалу було прийнято на засіданні уряду.
Передбачалося, що до товарів з Росії застосовуватимуться пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо Росії скасовано.
Імпортні мита на російські товари:
30 грудня 2015 року Кабінет Міністрів за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ухвалило постанову №1146, згідно з якою було введено імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання.
Щорічно уряд продовжує дію цієї ухвали.
Відповідну ухвалу було прийнято на засіданні уряду.
Передбачалося, що до товарів з Росії застосовуватимуться пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо Росії скасовано.
Імпортні мита на російські товари:
30 грудня 2015 року Кабінет Міністрів за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ухвалило постанову №1146, згідно з якою було введено імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання.
Щорічно уряд продовжує дію цієї ухвали.
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