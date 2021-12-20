Україна повинна мільярди кредиторам

09:15 30 липень Київ, Україна

Експерти порахували, що Україні доведеться оплачувати свої кредитні рахунки мільярдами гривень. Загальна сума заборгованості становить 485 млрд грн. З них тіло кредиту гасить всього 355,5 млрд грн, решта суми йде на погашення кредитних відсотків (129,4 млрд грн).

Помісячно нам належить повернути:

в серпні 48,85 млрд грн;

у вересні 81,82 млрд грн;

в жовтні 11,61 млрд грн;

в листопаді 38,34 млрд грн;

в грудні 19,03 млрд грн.

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в такій ситуації нічого критичного не бачить. Мовляв, так відбувається у всьому світі, а уряду вдасться зібрати потрібну суму (кредити дадуть МВФ, ЄС, а ще можна зібрати гроші на випуск облігацій).

"Україна в цьому році замість 3,5% планового зростання покаже, як мінімум 5% падіння економіки. Зрозуміло, що на цьому тлі падають доходи. Обов'язково повинно було статися збільшення дефіциту державного бюджету. В результаті частина витрат бюджету було знижено, частина витрат довелося збільшити. Це те, що стосується витрат на медицину, на боротьбу з коронакрізісом. Вони все в підсумку роздули дефіцит державного бюджету до 7,5% ВВП. Це значна величина, і Україна, як правило, останні роки не мала такого рівня дефіциту. Це високий дефіцит ", - додав радник президента.