Україна домовилася з Францією про зупинення виплат за держборгом

17:49 06 червня Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.



Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що угода допоможе пом'якшити економічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії.



Він був укладений як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

«Російська загарбницька війна показала справжніх друзів України. Від імені нашої країни та українського народу я хотів би подякувати нашим партнерам за підтримку та надання пільгового фінансування та грантів, а також за цю ініціативу призупинення виплат за державним боргом», — сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що після підписання цього Меморандуму Україна матиме двосторонні переговори з країнами-партнерами.. Разом із ними продовжуватимуть шукати рішення, що дозволяють Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у короткостроковій перспективі.



А також впоратися з фінансовими зобов'язаннями у середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку.