Україна домоглася призупинення платежів по іноземних облігаціях на $20 млрд

09:11 11 серпня Київ, Україна

Україна домоглася схвалення власників своїх міжнародних облігацій на заморожування виплат за боргом, таким чином отримавши полегшення для бюджету, зруйнованого вторгненням росії.



Як пише Bloomberg з посиланням на Мінфін України, інвестори, у розпорядженні яких перебувають 75% іноземних облігацій України на суму $19,6 млрд, погодилися почекати з виплатами за борг до 2024 року.



Ключові союзники України, зокрема, США та Міжнародний валютний фонд, підтримали реструктуризацію.

«Ми також були раді почути, що більшість наших інвесторів висловили готовність брати участь у зусиллях із повоєнного відновлення України. Сподіваємося, що рано чи пізно ми оговтаємось від економічного шоку, викликаного розв'язаною російською війною, і повернемося на ринок як завжди відповідальним та надійним емітентом», - заявив уповноважений з управління державним боргом Юрій Буца.

Україна, яка переживає дефіцит державних фінансів приблизно $5 млрд на місяць, виснажила валютні резерви за майже шість місяців війни. Її економіка може скоротитися на третину цього року: у країні було вбито десятки тисяч людей, а заводи зруйновано або захоплено російськими військами.



Напередодні уряд країни заявив, що кредитори схвалили реструктуризацію так званих ВВП-варантів на суму $3,2 млрд — боргових інструментів, пов'язаних з економічним зростанням країни. Укравтодор та Укренерго у середу також отримали згоду від своїх власників облігацій на операції з реструктуризації боргу.



У липні країни, які мають з Україною договори про двостороннє кредитування (Паризький клуб), зіграли на випередження і вже дали згоду на припинення платежів за своїми боргами мінімум до кінця 2023 року.