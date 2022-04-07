Україна буде наймати іноземну робочу силу

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив про необхідність наймати робочу силу в інших країнах. Про це чиновник сказав на Міжнародному онлайн-форумі культурної дипломатії. Тому він вважає, що дипломатія зараз повинна зосередитися на країнах третього світу.
За словами дипломата, в Україні потрібно створювати "сприятливе культурне середовище", яке буде з повагою ставитися "до іноземних чужих культур і традицій".
На думку Кислиці, одним з інструментів культурної дипломатії є навчання іноземних студентів в українських вишах. Також він наголосив на створенні окремих спеціалізованих проєктів.
У той самий час він висловив думку про те, що в останні роки освіта іноземних студентів в українських ЗВО стала "комерційним проєктом".
Раніше в Міністерстві освіти і науки України нарахували більше 80 000 іноземних студентів. Більшість з них навчається в медичних навчальних закладах в Харкові, Вінниці, Дніпрі, Києві та Сумах. Зараз Міносвіти розробляє план, щоб вища освіта в Україні ставала ще більш популярною серед іноземців.
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