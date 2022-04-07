Україна буде наймати іноземну робочу силу

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив про необхідність наймати робочу силу в інших країнах. Про це чиновник сказав на Міжнародному онлайн-форумі культурної дипломатії. Тому він вважає, що дипломатія зараз повинна зосередитися на країнах третього світу.

"Я переконаний, що Україна буде змушена, на жаль, йти тим же шляхом, яким пройшли всі європейські країни, коли мова йшла про економічний розвиток і економічне зростання, - сказав постпред при ООН. - Як би ми не покращували соціальні умови і не підвищували зарплати в Україні, нам доведеться імпортувати робочу силу".

За словами дипломата, в Україні потрібно створювати "сприятливе культурне середовище", яке буде з повагою ставитися "до іноземних чужих культур і традицій".

"З цим у нас велика проблема", - підкреслив він, додавши, що частині української культурної дипломатії потрібно зосередитися не тільки "на потребах голосування в Генеральній Асамблеї", але і на "економічному зростанні" і "тих країнах третього світу, з яких, на жаль, нам доведеться імпортувати робочу силу".

На думку Кислиці, одним з інструментів культурної дипломатії є навчання іноземних студентів в українських вишах. Також він наголосив на створенні окремих спеціалізованих проєктів.

"Освіта і перебування в Україні під час навчання може стати тим культурним або шоком, або приємним досвідом, який люди потім з собою везуть по світу", - пояснив постпред України при ООН.

У той самий час він висловив думку про те, що в останні роки освіта іноземних студентів в українських ЗВО стала "комерційним проєктом".

"ВНЗ, на жаль, приділяють більше уваги тому, чи вчасно платять студенти за освіту, ніж культурній роботі", - констатував він.

Раніше в Міністерстві освіти і науки України нарахували більше 80 000 іноземних студентів. Більшість з них навчається в медичних навчальних закладах в Харкові, Вінниці, Дніпрі, Києві та Сумах. Зараз Міносвіти розробляє план, щоб вища освіта в Україні ставала ще більш популярною серед іноземців.