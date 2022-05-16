Україна більше не буде вивозити відпрацьоване ядерне паливо в РФ

16:50 11 серпня Київ, Україна

Кабмін затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом, яка дозволить вирішити низку комплексних галузевих проблем і підвищити економічну ефективність систем поводження з паливом.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.

"Кабінет Міністрів України затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських атомних електростанцій до 2025 року в розмірі 8,9 млрд грн" , - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма розроблена на основі профільної директиви Європейського Союзу, а її ключовим пунктом є будівництво і експлуатація в зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.

"До сьогодні Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС до Росії, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн дол. щорічно. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки. Це важливий крок в 30-у річницю нашої незалежності", - зазначає прем'єр в своєму Telegram-каналі.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить близько 8,9 млрд грн, з яких власні кошти держпідприємства "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, - 7,5 млрд грн, кредитні кошти, що залучаються генкомпанією, - 1,38 млрд грн.