Україна більше не буде вивозити відпрацьоване ядерне паливо в РФ

Кабмін затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом, яка дозволить вирішити низку комплексних галузевих проблем і підвищити економічну ефективність систем поводження з паливом.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма розроблена на основі профільної директиви Європейського Союзу, а її ключовим пунктом є будівництво і експлуатація в зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.
Орієнтовний обсяг фінансування програми становить близько 8,9 млрд грн, з яких власні кошти держпідприємства "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, - 7,5 млрд грн, кредитні кошти, що залучаються генкомпанією, - 1,38 млрд грн.
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