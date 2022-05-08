Україна - без віз, для шести арабських країн

Завдяки тому, що Україна надала можливість арабським туристам подорожувати без віз, значно піднялася економіка країни. Оскільки з початку року втричі збільшилася кількість охочих відвідати нашу країну.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Імідж України", передає Укрінформ.
Він нагадав, що в цьому році громадяни шести арабських країн отримали можливість подорожувати в Україну без віз.
"Саудівські туристи залишають близько $3 тис. на одну людину за одну поїздку, тобто за пів року маємо доходів на $40 млн доларів. Це тільки початок, який показує можливості, які існують у нашій країні", - сказав Ткаченко.
Міністр додав, що зараз в Україні з арабських країн здійснюється 14 авіарейсів на тиждень.
Він нагадав, що в цьому році громадяни шести арабських країн отримали можливість подорожувати в Україну без віз.
"Саудівські туристи залишають близько $3 тис. на одну людину за одну поїздку, тобто за пів року маємо доходів на $40 млн доларів. Це тільки початок, який показує можливості, які існують у нашій країні", - сказав Ткаченко.
Міністр додав, що зараз в Україні з арабських країн здійснюється 14 авіарейсів на тиждень.
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