Україна - лідер контрабанди сигарет до Євросоюзу

Україна входить в п'ятірку найбільших контрабандистів і постачальників контрафактної тютюнової продукції в Євросоюз. За офіційними даними тільки за 2019 рік у країни ЄС з України всього поставили 2,4 млрд сигарет, кожна 18-а з яких нелегальна.

Згідно з даними на сайті "Ні контрабанді", створеного в партнерстві з фіскальною та прикордонною службами, в останні роки зростає частка контрабанди з Білорусі. Зокрема, з України йде контрабандний товар тютюнової фабрики "Німан", а також транзитом через морський кордон України доставляють контрабанду з Китаю.

Коментар: "Хоча Білорусь - найбільший "постачальник" такої продукції, велика частина йде далі в Європу, а в Україні продається приблизно п'ята частина білоруської контрабанди", - пише джерело.

Ще одне велике джерело нелегальних сигарет - підтримувані Росією самопроголошені території: Придністров'я, а також маріонеткові утворення в Донецькій і Луганській областях, як і сама РФ.

У Придністров'ї та ОРДЛО вже налагоджено власне виробництво тютюнової продукції: як індустріальне, так і кустарне. В областях України, що межують з ними та з Росією, прикордонна служба виявляла цілі склади з "тіньовими" сигаретами.

Також в цьому році спостерігається стрімке зростання контрафакту (підробки брендів). За даними профільної асоціації "Укртютюн", кожна п'ята нелегальна пачка - це контрафакт відомих брендів.

За сім місяців нинішнього року в Україні "зловили" 5,5 мільйона пачок контрабандних сигарет, повідомили в Держмитній службі. Представник відомства Сергій Демченко зазначає, що з них більше мільйона пачок повинні були вирушити далі - в Євросоюз. Основний пункт призначення - Польща. Звідти нелегальні цигарки можуть подорожувати по всьому ЄС.

При занадто високій ціні на сигарети або при різкому підвищенні акцизів попит на відносно дешеву контрабандну продукцію теж починає рости. А зі зростанням попиту зростає і пропозиція - в результаті виходить замкнуте коло, яке розгойдує "тіньову" торгівлю.

Торік частка нелегальних сигарет в Україні перевищила 6%.

Коментар: "Маховик контрабанди через зростання акцизів і недостатньо ефективну антиконтрабандну політику держави може розгойдуватися до такої міри, що на його зупинку знадобляться роки. Таким чином, при відсутності рішучої програми дій ризики будуть зростати - а з ними і втрати держбюджету", - резюмує джерело.