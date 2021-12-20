Україна - 98 країна, яка введе економічний оператор на митниці

Українські чиновники закінчили роботу над модернізацією української митниці. Кілька років уряд хотів ввести авторизованого економічного оператора для поліпшення українського кордону.

Зокрема, нововведення має спростити міжнародну торгівлю і підвищити конкурентну привабливість вітчизняних підприємств.

Нагадаємо, програму авторизованого економічного оператора ввела Всесвітня митна організація в 2005 році. На сьогодні її реалізували в 97 країнах світу.

Нагадаємо, що Україна розширює китайські ринки: тільки за підсумками 2020 року експорт між державами зріс майже в два рази в порівнянні з 2019 роком. Зокрема, за підсумками 2020 року експорт українських товарів на територію КНР виріс на 63%.