"Украерорух" взяв у кредит 20 млн євро на розвиток

Укрексімбанк за підтримки Міністерства інфраструктури оформив кредитну лінію для компанії «Украерорух» у розмірі 20 мільйонів євро на п'ять років.
За підсумками переговорів компанії з обслуговування повітряного пересування вдалося досягти найпривабливіших умов кредитування та отримати річну ставку нижче, ніж пропонують інші міжнародні фінансові організації.
В "Украерорух" зазначили, що 20 мільйонів євро їм потрібні для підтримки та розвитку авіагалузі країни: «Фінансова стабільність України є запорукою безперебійного забезпечення аеронавігаційними послугами всіх користувачів повітряного простору України», — йдеться у повідомленні державного підприємства.
Уточнюється, що у 2022 році прогнозується зростання перевезень повітряним транспортом, проте навіть у разі пандемічних обмежень кредитні кошти допоможуть підтримувати ліквідність. Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури України, зазначивши, що в попередні два роки доходи втратили фактично всі учасники авіаційного ринку світу.
За допомогою введення антикризових заходів фінансове становище, а також безперебійна робота були стабілізовані та покращені, про що свідчить укладання угоди кредитування, в якій Украерорух вказаний як надійний партнер. Відповідно видані в кредит кошти стануть додатковою гарантією стабільної роботи компанії.
За підсумками 3 кварталу 2021 року діяльність авіаційного держпідприємства вперше з осені 2019 року показала позитивні результати, підвищивши прибуток до 183 мільйонів гривень. При цьому інтенсивність пересування повітряним транспортом впала на 26%, якщо порівнювати аналогічні періоди попереднього та допандемічного років.
Проте, до цього обсяг чистого збитку держпідприємства обслуговування повітряного руху «Украерорух» за підсумком першого півріччя 2021 року зменшився у 3,4 раза порівняно з торішнім показником.
За підсумками переговорів компанії з обслуговування повітряного пересування вдалося досягти найпривабливіших умов кредитування та отримати річну ставку нижче, ніж пропонують інші міжнародні фінансові організації.
В "Украерорух" зазначили, що 20 мільйонів євро їм потрібні для підтримки та розвитку авіагалузі країни: «Фінансова стабільність України є запорукою безперебійного забезпечення аеронавігаційними послугами всіх користувачів повітряного простору України», — йдеться у повідомленні державного підприємства.
Уточнюється, що у 2022 році прогнозується зростання перевезень повітряним транспортом, проте навіть у разі пандемічних обмежень кредитні кошти допоможуть підтримувати ліквідність. Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури України, зазначивши, що в попередні два роки доходи втратили фактично всі учасники авіаційного ринку світу.
За допомогою введення антикризових заходів фінансове становище, а також безперебійна робота були стабілізовані та покращені, про що свідчить укладання угоди кредитування, в якій Украерорух вказаний як надійний партнер. Відповідно видані в кредит кошти стануть додатковою гарантією стабільної роботи компанії.
За підсумками 3 кварталу 2021 року діяльність авіаційного держпідприємства вперше з осені 2019 року показала позитивні результати, підвищивши прибуток до 183 мільйонів гривень. При цьому інтенсивність пересування повітряним транспортом впала на 26%, якщо порівнювати аналогічні періоди попереднього та допандемічного років.
Проте, до цього обсяг чистого збитку держпідприємства обслуговування повітряного руху «Украерорух» за підсумком першого півріччя 2021 року зменшився у 3,4 раза порівняно з торішнім показником.
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