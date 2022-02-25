Вчителям не підніматимуть зарплати - Кабмін

13:20 02 жовтень Київ, Україна

Кабінет Міністрів прийняв постанову у 2019 році, згідно з якою вчителі можуть розраховувати на підвищення зарплат до 2021 року. Зараз рішення скасують.

Уряд Дениса Шмигаля планує призупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти та науки". Проєкт акта направлений на узгодження профспілок.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, дія постанови відкладена ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Проєктом постанови пропонується виключити пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічних працівників становить 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проєктом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становитиме 2393 гривень.