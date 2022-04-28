Вчені попереджають про можливий дефіцит кави

12:56 29 липня Київ, Україна

Любителі кави тепер будуть платити більше за можливість придбати натуральне бразильське зерно. Це пов'язано напряму з аномальним зниженням температури в Бразилії і різким подорожчанням морських перевезень в Колумбії.



Зміни клімату призвели до значного скорочення врожаю кавових зерен в Бразилії, яка є основним постачальником цього продукту. Очікується, що кава на прилавках подорожчає на десять відсотків - на біржах арабіка побила семирічний максимум.



При поточних темпах зміни клімату кава втратить приємний смак і різноманітність до 2050 року, а до кінця століття може зникнути повністю, попереджають вчені. Така ж доля чекає шоколад, картоплю, пиво і коньяк.



На каві зав'язана економіка багатьох країн



Бразилія - найбільший в світі виробник і експортер кавових зерен. Але в липні країна зіткнулася з аномальними заморозками після року найсильнішої майже за століття посухи. Падіння температури відбулося в трьох основних регіонах, де виготовляється кава, - штатах Парана, Сан-Паулу і Мінас-Жерайс.



Ситуація загрожує падінням збору кавових зерен в Бразилії приблизно на 30 відсотків, що є найбільшим скороченням за 20 років.



Протягом всього сезону сільськогосподарська промисловість в західній півкулі страждає від погодних аномалій. За даними Бразильського національного метеорологічного інституту, мінімальна температура в південно-східному штаті Мінас-Жерайс досягла в липні мінус 1,2 градуса Цельсія.



Фермер Аїртон Гонсалвеш, якого цитує Reuters, зізнався, що не повірив, коли по дорозі на плантацію датчик вантажівки попередив його про ожеледь. А тепер йому доведеться вирубати 80 тисяч кавових дерев - вони дощенту промерзли і вже не принесуть плодів.



Крім того, пандемія коронавірусу привела до браку обслуговуючого персоналу, а логістичні складності створили затримки в розвантаженні.



Також на ціни впливають протести в Колумбії, різке подорожчання морських перевезень і перебої з поставками у В'єтнамі.



За даними Міністерства сільського господарства США, в цьому році споживання кави в світі вперше з 2017 року перевищить виробництво. На арабіку припадає 75 відсотків світового виробництва, вона в основному вирощується в Бразилії (40 відсотків від загального обсягу світових поставок) і Колумбії.



В результаті цих факторів, протягом липня ціни на кавові зерна на світовому ринку зросли майже вдвічі. Так, ф'ючерс на сорт арабіка на Нью-Йоркській товарній біржі 27 липня торгувався вище двох доларів за фунт вперше з жовтня 2014 року.



Агентство Bloomberg відзначає, що коли подібні заморозки трапилися в 1994 році, роздрібні ціни на найпопулярніший напій у світі піднялися до рекордних значень. Ф'ючерси почали дорожчати з квітня того ж року, і в червні-серпні середня вартість кави для споживачів зросла з 2,6 долара до 4,48 долара за фунт.



Відзначимо, що умови для вирощування кави дуже специфічні. Для арабіки підходить температура 18-21 градус Цельсія. При температурі вище 23 градусів кавове дерево росте дуже швидко і плодоносить занадто рано - це погіршує якість бобів. Навіть зміна на пів градуса впливає на врожайність, смак і аромат кави.



Багато країн, в яких експорт кави становить основу економіки, належать до найбільш уразливих до кліматичних ризиків. Гондурас, Нікарагуа, В'єтнам і Гватемала входять в першу десятку по збитку від кліматичних катаклізмів. Якщо кава не зможе рости на їхній території, то це стане колосальним ударом по економіці.



Велика частина з 25 мільйонів виробників кави - дрібні фермери. Для більшості з них кава - основне або єдине джерело доходу. Так, в Мексиці і Центральній Америці в ланцюжку поставок кави зайнято близько 8,5 мільйона осіб.



Глобальне потепління спочатку призведе до скорочення районів вирощування кави і напій втратить різноманітність в смаку і якості. Однак експерти в кавовій індустрії кажуть, що споживач цього не помітить, оскільки разом з кавою зміниться і сама людина.



Однак вчені попереджають, що до кінця століття кава зникне. Так, фахівці з Кліматичного інституту Австралії говорять, що вже до 2050 року кількість сільськогосподарських ділянок, на яких вирощується кавове дерево, зменшиться в два рази. А до 2080 року ці рослини, як вважають фахівці, припинять існування.