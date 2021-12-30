Учасники АТО з Одещини отримали грант на розвиток тепличного господарства

У 2021 році група учасників АТО створила сільськогосподарський кооператив «Перлина Одещини» та взяла участь у конкурсі на отримання гранту з розвитку тепличного господарства. Так, за фінансової підтримки українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP учасники бойових дій отримали кошти на створення тепличного господарства. Учасники кооперативу – ветерани АТО, у тому числі 3 особи з інвалідністю внаслідок війни.
Завдяки канадському проекту UHBDP у процесі реалізації гранту кооператив встановив дві теплиці загальною площею 1000 м2 з опаленням на твердому паливі та краплинним зрошенням, придбав необхідне обладнання для обслуговування теплиць: мотоблок із навісним обладнанням, опалювальні котли та комплектуючі.
В даний час група виробників-учасників АТО змонтувала все необхідне обладнання для запуску теплиць у роботу, розпочалися сільськогосподарські роботи з висіву насіння редису, кропу та цибулі. Чекаємо на перший врожай.
Історія створення сільськогосподарського кооперативу «Перлина Одещини» розпочалася з того, що група учасників АТО звернулася до дорадчої служби «Центр розвитку села», що реалізує канадський проект UHBDP на Одещині, з проханням допомогти їм з реалізацією ідеї розвивати тепличне господарство у Березівському районі, де вони мають земельні ділянки. Обговорили ідею, відвідали аналогічне тепличне господарство на Одещині, де отримали багато інформації та надалі підтримку керівника фермерського господарства у підготовці грантової заявки.
За допомогою Українського проекту бізнес-розвитку UHBDP були оформлені необхідні документи з реєстрації сільськогосподарського кооперативу «Перлина Одещини» та 6 вересня 2021 року він був зареєстрований.
Завдяки канадському проекту UHBDP у процесі реалізації гранту кооператив встановив дві теплиці загальною площею 1000 м2 з опаленням на твердому паливі та краплинним зрошенням, придбав необхідне обладнання для обслуговування теплиць: мотоблок із навісним обладнанням, опалювальні котли та комплектуючі.
В даний час група виробників-учасників АТО змонтувала все необхідне обладнання для запуску теплиць у роботу, розпочалися сільськогосподарські роботи з висіву насіння редису, кропу та цибулі. Чекаємо на перший врожай.
Історія створення сільськогосподарського кооперативу «Перлина Одещини» розпочалася з того, що група учасників АТО звернулася до дорадчої служби «Центр розвитку села», що реалізує канадський проект UHBDP на Одещині, з проханням допомогти їм з реалізацією ідеї розвивати тепличне господарство у Березівському районі, де вони мають земельні ділянки. Обговорили ідею, відвідали аналогічне тепличне господарство на Одещині, де отримали багато інформації та надалі підтримку керівника фермерського господарства у підготовці грантової заявки.
За допомогою Українського проекту бізнес-розвитку UHBDP були оформлені необхідні документи з реєстрації сільськогосподарського кооперативу «Перлина Одещини» та 6 вересня 2021 року він був зареєстрований.
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