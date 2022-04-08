Дільнична швидкість «Укрзалізниці» в листопаді 2020 склала 36 км/год

Робота нового керівництва «Укрзалізниці» в напрямку поліпшення ефективності використання рухомого складу компанії, зокрема, в сфері вантажних перевезень, полягає не тільки в капітальному ремонті локомотивів і вагонів, а й у збільшенні пропускної спроможності.

Станом на початок листопада 2020 року дільнична швидкість вантажних потягів збільшилася на 2,6 км/год в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склала 36 км/год. Це дозволило збільшити щодобове навантаження вантажів до 777 тисяч тонн. Для порівняння, середнє значення щодобового навантаження в листопаді 2019 року склало 743 тисячі тонн. Також скоротився обіг вагонів: 7,9 доби в порівнянні з 10,3 доби торік.

Відзначається, що збільшення пропускної здатності залежить не тільки від якості залізничних шляхів, а й організації руху вантажних поїздів. Дільнична швидкість - це не просто збільшення швидкості поїзда на шляху, а час, за який вантаж доставляється з точки А в точку Б. За словами Іраклі Езугбая, якщо пропускна здатність наявних залізничних колій дозволяє, то набагато вигідніше подовжувати плечі локомотивів, ніж інвестувати в самі колії.

«Шляхом подовження плечей ми зможемо досягти кращого ефекту, ніж шляхом збільшення швидкості і ремонту на окремих перегонах», - сказав Іраклі Езугбая.

В цілому збільшення кількості перевезених вантажів, за словами керівника «Укрзалізниці» Володимира Жмака, досягається шляхом декількох показників: оптимізація руху потягів, збільшення кількості вагонів на один локомотив, маршрутних відправлень.

В «Укрзалізниці» планується подальше збільшення обсягів вантажоперевезень. Для цього нове керівництво компанії готове вступати в діалог з клієнтами для обговорення питань покращення співпраці, організації необхідних для ринку послуг, вдосконалення тарифної політики і т.д. Крім того, пріоритетним залишається інвестування в ремонт рухомого складу - локомотивів та вагонів - на який виділять кілька мільярдів гривень.