Збитки НАК «Нафтогаз України» підраховуються в мільярдах

На урядовому сайті з'явилася інформація про роботу НАК «Нафтогаз України». Стало відомо, що компанія має серйозні збитки. Так, за минулий рік їх накопичилося близько 11,8 млрд гривень.

Відзначається, що така сума збитків вказана в проєкті фінансового плану НАК на поточний рік, який надали Міністерству економіки за підсумками фінансово-господарської діяльності за минулий рік.

Відзначається, що раніше, відповідно до фінплану-2020 «Нафтогазу», передбачалося отримання прибутку в сумі 11 млрд 500 млн гривень.

Також відомо, скільки отримують члени Наглядової ради «Нафтогазу». 435 тисяч гривень заробітної плати за січень задекларувала член наглядової ради «Нафтогазу» Наталія Бойко.

У лютому українські підприємства з виробництва теплової енергії заборгували державному постачальнику НАК «Нафтогаз» України близько 42,8 млрд грн. Про це свідчать дані з боку «Нафтогазу». Повідомляється, що тільки за 2020 рік компанії накопичили заборгованості на суму в 14,6 млрд грн.