Збитки компаній Міненерго за три квартали 2021 року сягнули 6,2 млрд грн

Загальна сума чистих збитків підприємств Міністерства енергетики за три квартали 2021 року досягла 6,2 млрд грн. Про це свідчать дані Міненерго.
У відомстві зазначили, що найбільше фінансове падіння відбулося у третьому кварталі. Так, у період з липня до серпня підприємства отримали 4,6 млрд грн сукупного чистого збитку.
Найбільші збитки у третьому кварталі отримали такі держпідприємства:
♦ ПрАТ «НЕК «Укренерго» - 3 млрд грн;
♦ ДП «СхідГЗК» - 342,9 млн грн;
♦ ДП «Добропіллявугілля-видобування» — 202,3 млн грн;
♦ ДП «ВК «Краснолиманська» – 182,5 млн грн;
♦ ДП «Селідоввугілля» — 163,1 млн грн.
Відтак дані відомства свідчать про те, що збитки компанії «Укренерго» склали більше половини сукупного збитку підприємств міністерства у третьому кварталі.
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