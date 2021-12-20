Збитки компаній Міненерго за три квартали 2021 року сягнули 6,2 млрд грн

16:38 22 листопад Київ, Україна

Загальна сума чистих збитків підприємств Міністерства енергетики за три квартали 2021 року досягла 6,2 млрд грн. Про це свідчать дані Міненерго.

У відомстві зазначили, що найбільше фінансове падіння відбулося у третьому кварталі. Так, у період з липня до серпня підприємства отримали 4,6 млрд грн сукупного чистого збитку.

Найбільші збитки у третьому кварталі отримали такі держпідприємства:

♦ ПрАТ «НЕК «Укренерго» - 3 млрд грн;

♦ ДП «СхідГЗК» - 342,9 млн грн;

♦ ДП «Добропіллявугілля-видобування» — 202,3 млн грн;

♦ ДП «ВК «Краснолиманська» – 182,5 млн грн;

♦ ДП «Селідоввугілля» — 163,1 млн грн.