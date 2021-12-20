У України закінчується термін євробондів - потрібно 800 млн гривень

15:22 24 липень Київ, Україна

Сьогодні, Україна не тільки випустила облігації внутрішньої державної позики на 2 млрд доларів, але і планує придбати євробонди, випущені раніше. Цінний папери на суму 846,15 мільйонів гривень втрачають свою дію в поточному і майбутньому році.

Мінфін України купить цінні папери з терміном погашення в 2021 році на суму 434,819 млн доларів США за ціною 104,56 відсотка, а також номіналом і терміном погашення в 2022 році на суму 371,341 мільйона доларів за ціною 105,5 відсотка. В цілому обсяг складе 846,15 мільйона доларів. Дата розрахунку за цінними паперами з погашенням в 2021 і 2022 роках - 28 липень, а 2033 року - 30 липня.

Ми раніше інформували, що Україна розмістила єврооблігації на 2 мільярди доларів під 7,25 відсотка річних з погашенням в березні 2023 року.

За відомостями джерел в банківських колах, дана інформація повинна бути оприлюднена сьогодні, в п'ятницю 24 липня 2020 року. Варто уточнити, що це вже друга спроба за цей місяць розмістити євробонди. Як вважають аналітики, друга спроба виявилася більш ніж успішною, так як ми отримали більше грошей, і нижчу ставку. Також Україна зберегла довіру інвесторів.