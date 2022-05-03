В українців борги по ЖКГ - 56,1 млрд гривень

За даними Державної служби статистики, за жовтень українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж рік тому - тоді за жовтень всі приватні споживачі повинні були заплатити 7 млрд.

Відомо, що в жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому - 5,8 млрд грн (понад 83%). Таким чином, борг українців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.

Слід зазначити, що найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) і Львівської (763 млн грн) областей. Нагадаємо, що в український парламент внесли законопроєкт про внесення змін до закону «Про житлово-комунальні послуги». Очікується, що таким чином українська влада зможе завершити реформу в сфері житлово-комунального господарства до кінця поточного року.

У країні склалася дивна ситуація: борги по послугах ЖКГ накопичуються, однак людей це не хвилює, вони продовжують жити з колишніми звичками. Про таку тенденцію розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Так, він навів як приклад жителів Парижа, які віддають перевагу невеликим квартирам без центрального опалення, оскільки заздалегідь думають, у скільки обійдеться тепло в опалювальному сезоні. Така ж ситуація і в Німеччині, Великобританії, Туреччині.