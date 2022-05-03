В українців борги по ЖКГ - 56,1 млрд гривень

18:00 03 грудня Київ, Україна

За даними Державної служби статистики, за жовтень українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% більше, ніж рік тому - тоді за жовтень всі приватні споживачі повинні були заплатити 7 млрд.

Відомо, що в жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому - 5,8 млрд грн (понад 83%). Таким чином, борг українців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.

Фото: В октябре украинцам посчитали коммуналку на 57% больше, чем год назад

Слід зазначити, що найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) і Львівської (763 млн грн) областей. Нагадаємо, що в український парламент внесли законопроєкт про внесення змін до закону «Про житлово-комунальні послуги». Очікується, що таким чином українська влада зможе завершити реформу в сфері житлово-комунального господарства до кінця поточного року.

Фото: В октябре украинцам посчитали коммуналку на 57% больше, чем год назад

У країні склалася дивна ситуація: борги по послугах ЖКГ накопичуються, однак людей це не хвилює, вони продовжують жити з колишніми звичками. Про таку тенденцію розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Так, він навів як приклад жителів Парижа, які віддають перевагу невеликим квартирам без центрального опалення, оскільки заздалегідь думають, у скільки обійдеться тепло в опалювальному сезоні. Така ж ситуація і в Німеччині, Великобританії, Туреччині.