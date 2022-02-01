У податкової може з'явитися доступ до банківської таємниці

18:07 17 вересень Київ, Україна

Уряд хоче переглянути поняття банківської таємниці для того, щоб забезпечити доступ до необхідної інформації не тільки правоохоронним органам, а й податковій.

"Цей крок звузить можливості для ухилення від оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - пояснив він.

За словами Данилишина, розкриття інформації про рахунки є актуальним загальносвітовим трендом, який "поступово, але невідворотно, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого". Тому, інтегруючись в європейський та загальносвітовий економічний простір, Україна не може ігнорувати тренд на підвищення податкової прозорості.





І якщо глава Ради НБУ говорить про банківську таємницю стосовно тільки до юридичних осіб, то ініціатива народного депутата від "Слуги народу" Дар'ї Володіної стосується всіх. Зареєстрований нею законопроєкт № 4073 пропонує дозволити податківцям просто за запитом отримувати інформацію про рух коштів, призначення платежів і контрагентів будь-якої юридичної або фізичної особи незалежно від ведення господарської діяльності.

Нагадаємо, закон "Про банки та банківську діяльність" передбачає право податкових органів на підставі письмового запиту отримати від банку банківську таємницю. Але обсяг цієї інформації обмежується тільки відомостями про наявність банківських рахунків. Органам же прокуратури, СБУ, ДБР, Нацполіції, НАБУ, АМКУ надано право отримати інформацію про конкретні операції, що проводяться банком в інтересах клієнта.



На практиці податківці знаходять багато способів отримати потрібну їм інформацію, але це все-таки не так просто. Тому цікавість їхня поки досить обмежена. Якщо ж ініціатива Володіної буде реалізована, то вони отримають значно більше можливостей для аналізу операцій по рахунках, зіставлення операцій різних контрагентів і т.п.