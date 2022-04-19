У ліквідаторів аварії на ЧАЕС зросли пенсії

Внаслідок проведених перерахунків, з 1 липня мінімальні пенсійні виплати для інвалідів-чорнобильців виросли на 80% -200%.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Мінімальний розмір пенсії по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виріс:
- для людей I групи інвалідності - з 2780 грн до 6000 грн;
- для людей II групи інвалідності - з 2317,50 грн до 4800 грн;
- для людей III групи інвалідності - з 2039,4 грн до 3700 грн;
- для дітей з інвалідністю - з 1854 грн до 3700 грн.
Починаючи з 2022 фіксовані розміри будуть індексуватися щорічно з 1 березня на коефіцієнт збільшення пенсій.
Також на 50% - 96% збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Починаючи з липня, таку допомогу з урахуванням інших виплат до пенсії (надбавок, додаткової пенсії) отримають в сумі, якої не вистачає для досягнення:
Також на 50% - 96% збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Починаючи з липня, таку допомогу з урахуванням інших виплат до пенсії (надбавок, додаткової пенсії) отримають в сумі, якої не вистачає для досягнення:
- для людей I групи інвалідності - 10 340,35 грн (було 5283,90 грн);
- для людей II групи інвалідності - 8272,28 грн (було 4 727,70 грн);
- для людей III групи інвалідності - 6204,21 грн (було 4171,50 грн).
В результаті рішення зросли пенсії в більш ніж 40 тисяч осіб.
Зазначені категорії осіб отримають підвищені пенсії в серпні з одночасною доплатою до підвищених розмірів за липень.
Зазначені категорії осіб отримають підвищені пенсії в серпні з одночасною доплатою до підвищених розмірів за липень.
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