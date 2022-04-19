У ліквідаторів аварії на ЧАЕС зросли пенсії

17:46 22 липня Київ, Україна

Внаслідок проведених перерахунків, з 1 липня мінімальні пенсійні виплати для інвалідів-чорнобильців виросли на 80% -200%.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виріс:

для людей I групи інвалідності - з 2780 грн до 6000 грн;

для людей II групи інвалідності - з 2317,50 грн до 4800 грн;

для людей III групи інвалідності - з 2039,4 грн до 3700 грн;

для дітей з інвалідністю - з 1854 грн до 3700 грн.

Починаючи з 2022 фіксовані розміри будуть індексуватися щорічно з 1 березня на коефіцієнт збільшення пенсій.



Також на 50% - 96% збільшився розмір щомісячної державної адресної допомоги до пенсії для осіб з інвалідністю серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС.



Починаючи з липня, таку допомогу з урахуванням інших виплат до пенсії (надбавок, додаткової пенсії) отримають в сумі, якої не вистачає для досягнення:

для людей I групи інвалідності - 10 340,35 грн (було 5283,90 грн);

для людей II групи інвалідності - 8272,28 грн (було 4 727,70 грн);

для людей III групи інвалідності - 6204,21 грн (було 4171,50 грн).

В результаті рішення зросли пенсії в більш ніж 40 тисяч осіб.



Зазначені категорії осіб отримають підвищені пенсії в серпні з одночасною доплатою до підвищених розмірів за липень.