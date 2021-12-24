Трудовий кодекс України можуть змінити

У Верховній Раді України представили законопроєкт № 5371, який дещо змінює чинні положення про Трудовий кодекс України. Документ був поданий у вівторок, 13 квітня.

Зокрема, цим документом парламентарії хочуть врегулювати договірні трудові взаємовідносини через законодавство. Так, новий закон розширює правила і обов'язки співробітника і роботодавця, а також змінює порядок оплати праці, графік роботи, кількість вихідних днів, порядок преміювання та інші робочі моменти.

При цьому також роботодавець зможе штрафувати своїх співробітників, якщо останні порушать умови трудового договору.

Нагадаємо, що народні обранці можуть проголосувати за зміни в Трудовому кодексі, згідно з якими роботодавець зможе запросто звільнити співробітника. Деякі депутати вважають, що зміни потрібні, оскільки це допоможе створювати нові місця. Так, в президентській фракції кажуть, що роботодавці і наймані робітники повинні мати рівні права.