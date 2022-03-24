Трудова міграція в Україні перевищує всі показники

Трудова міграція в Україні давно перевищила всі показники. Через небезпеку додаткового оподаткування країна може втратити ще значний відсоток робочих рук.

На цей момент українці вже вважаються одними з рекордсменів по легалізації трудової міграції в Польщі, як повідомляється у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Відзначимо, що недавно в Державній податковій службі України анонсували свої плани з приводу підвищення податкового навантаження на грошові перекази трудових мігрантів. Таким способом уряд збирається збільшити грошові надходження до державного бюджету України.

При цьому зі свого боку Польща збирається зробити роботу для трудових мігрантів ще простішою шляхом внесення нових змін на законодавчому рівні. У перспективі це має полегшити можливість перебування українців на території Польщі.

"За даними на серпень 2020 року, 507 тис. українців (це історичний рекорд) стали платниками в польський Фонд соціального страхування. І це незважаючи на карантин. Очевидно, що ця цифра буде тільки рости", - передбачили у відомстві.

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року трудові мігранти України перевели на рахунки країни рекордну суму грошей розміром майже в 16 млрд доларів.

На той момент зазначена сума грошей становила 10% від всього ВВП країни. У цьому році сума фінансових переказів з боку заробітчан очікується майже в чверть разів меншою від попередніх значень.