Трудова міграція в Євросоюз - робітників з України чекають в ЄС

Українські трудові мігранти розглядають країни Євросоюзу як майданчик для заробітку. При цьому країни Євросоюзу також активно пропонують вихідцям з України. Експертами зафіксовано підвищення попиту на робочу силу в червні.

Згідно з даними сайту Jooble, в останній тиждень червня роботодавці пропонували роботу 12 840 українських громадян. Для порівняння, в кінці травня роботу пропонували на 7 667 вакансій - тобто в порівнянні з минулим місяцем вакансії виросли на 67%.

В топі країн, в яких затребувані українські трудові мігранти - Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія. В топі затребуваних вакансій в основному робочі спеціальності: сантехніки, електрики, зварювальники та різнороби.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками, сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців, а в Україні сформувався прошарок приблизно в 13-16% від усього населення країни, які постійно втягнуті в трудову міграцію.