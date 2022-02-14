Трудова міграція та високі темпи скорочення чисельності населення – основні економічні виклики для України

17:22 14 лютий Київ, Україна

Економічна політика держави має враховувати не лише поточні тенденції – кризу у промисловості, зростання цін на енергоносії та інше, а й такі виклики, як втрата людського капіталу. Ця загроза не така очевидна в короткостроковому періоді, проте її наслідки для України років через 10 вже будуть катастрофічними.



За даними Держстату, темпи вимирання населення України прискорилися та стали гіршими за останнє десятиліття. За 11 місяців минулого року нас поменшало на 380,2 тисячі. На 100 смертей лише 39 живонароджених. І погана новина в тому, що ця крива йде на зростання вже не перший рік, із чим згодні й міжнародні експерти. ООН спрогнозувала, що такими темпами українців залишиться 35 млн.. до 2050 року.



Протилежною стороною тривалої економічної стагнації є посилення трудової міграції з України. За різними даними (офіційних підрахунків немає) наша держава залишила від 5 до 7 млн. працівників. За допомогою консорціуму українських університетів вдалося підрахувати, що 60% із них повертатися не планують, сплачуючи всі податки та внески до пенсійних фондів країн перебування.



Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону в 2021 році становив $15,03 млрд.. Це рекордна сума, що на 3 млрд більше, ніж минулого року. У порівнянні з цим обсяг іноземних інвестицій або навіть макрофінансова допомога міжнародних інститутів-партнерів незначна.



Хтось може подумати, що це непогано: валютні надходження стимулюватимуть купівельну спроможність на внутрішньому ринку. З одного боку, це правильно. З іншого – такий ефект непрогнозований та короткочасний. А ось втрати від відпливу робочих рук в Україні – це вже сотні мільярдів доларів: несплачених податків, невідкритих фірм, відсутність адекватного зростання цін та тарифів збільшення заробітних плат.



Польща, Німеччина та інші країни, які зазнали колосальних позитивних впливів від наявності кваліфікованих, освічених мігрантів з України, ухвалюють рішення про лібералізацію працевлаштування. Якщо поляки раніше давали можливість працювати без оформлення відповідних дозволів лише 6 місяців, то нещодавно збільшили цей термін до 2 років.. Безперечно, це стимулює потік заробітчан із України.



При цьому ситуація з рівнем платоспроможності населення в Україні залишається плачевною. Середня заробітна плата становить 16 тисяч гривень, і лише у столиці – перевищує 27 тисяч гривень. Крім цього, більшість пенсій не перевищують 6 тис.. грн, а чималий відсоток працездатного населення працює за мінімальну зарплату 6,5 тис. грн. Стрибок цін на енергоносії призвів до колосального подорожчання продуктового кошика – до 40%. До речі, громадяни продовжують нарощувати через це борги за комуналку: зараз ця цифра становить 81,6 млрд. грн. Лише за один грудень 2021 року вона збільшилася на 8,7 млрд грн.



Стратегії чи плану подолання цієї ситуації уряд не має, а при цьому такі обсяги заборгованості тиснуть на бюджет, теплокомуненерго тощо.. Вихід полягає в тому, щоб привести доходи населення у відповідність до цін і тарифів. Поки що розрив тут колосальний і далеко не на користь перших. Згідно з соціологічними опитуваннями, понад 62% українців вважають себе бідними, такі ж дані (плюс-мінус) та міжнародних організацій, зокрема ООН. Таким чином, знизити темпи трудової міграції, вирішити кризові проблеми в економіці можливо одним і тим самим механізмом: створюючи робочі місця в Україні та стимулюючи локалізацію виробництва.