Трудова міграція: дані НБУ щодо переказів

Пресслужба Національного банку України опублікувала дані про перерахування коштів трудових мігрантів. Відомо, що закордонний ринок праці з радістю приймає українців. І вони роблять значний внесок на рахунки держави.

Так, в 2020 році трудові мігранти перерахували в Україну 12,1 млрд доларів. При цьому найбільше коштів було направлено з країн Європейського Союзу - близько 7,8 млрд доларів.

Зокрема, найбільше коштів українці перерахували з Польщі - близько 3,2 млрд доларів або ж 26,6% від загального обсягу коштів. Далі йде Чехія - 0,8 млрд доларів або 6,9% від загального обсягу.

На третьому місці розмістилася Німеччина - 0,5 млрд доларів або 4,2% від загального обсягу.